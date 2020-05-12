На мосту через Зею в Благовещенске в ночь на 13 мая возведут временную эстакаду

ТАСС, 12 мая. Возведение временной эстакады на аварийном мосту через реку Зею в Благовещенске начнется в ночь на среду, 13 мая, и закончится к утру, сообщает во вторник пресс-служба администрации города.

"В Благовещенске в среду, 13 мая, в 22:00 (16:00 мск) движение транспорта на мосту через Зею полностью перекроют для всех видов автотранспорта в обоих направлениях. Открыть движение планируется 14 мая в 05:00 (23:00 мск). В это время будет проводиться монтаж временной эстакады, которая, по расчетам проектировщиков, позволит обеспечить пропуск транспортных средств грузоподъемностью до 10 тонн", - говорится в сообщении.

Сейчас движение разрешено для машин с максимальной массой до 3,5 тонн. Благодаря установке эстакады, грузопоток будет увеличен. При этом администрация Благовещенска просит амурчан воздержаться от поездок через мост на время работ.

Из-за повреждения единственного моста через реку Зею, который соединяет Благовещенск с основной дорожной сетью региона и округа, движение по нему грузового и пассажирского транспорта приостановлено. В связи с этим президент РФ Владимир Путин поручил кабмину выделить федеральные средства на строительство нового моста через Зею в Благовещенске раньше плана, уже в 2020 году.

Мост через Зею соединяет Благовещенск с основной дорожной сетью региона и Дальнего Востока. Из-за повреждения мост до капитального ремонта не сможет принимать большегрузный транспорт, его будут отправлять через город Свободный. Однако такой путь получается на 300 км длиннее привычного. Второй мост через Зею планируется построить примерно в километре от существующего. Стоимость объекта составляет 19,8 млрд рублей, уже готова проектная документация и выбран подрядчик.