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Пожар в больнице в Петербурге

Росздравнадзор проверяет аппараты ИВЛ в больницах, где произошли пожары

Ранее следователи сообщили, что среди причин возникновения пожара рассматриваются короткое замыкание, неисправность, перегрузка и неправильная эксплуатация

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Росздравнадзор проверяет качество и безопасность аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), установленных в медицинских учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ведомства.

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"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые применялись для оказания медицинской помощи пациентам в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице святого Георгия в Санкт-Петербурге. Причина организации контрольно-надзорных мероприятий - возникновение пожаров в данных медицинских учреждениях 9 и 12 мая соответственно", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в акционерном обществе "Концерн "Радиоэлектронные технологии" (входит в госкорпорацию "Ростех"), оно поставляло аппараты ИВЛ Уральского приборостроительного завода в Санкт-Петербург, но не знает, какие именно приборы были в больнице, где произошел пожар. "Мы подтверждаем, что аппараты ИВЛ производства АО "Уральский приборостроительный завод" в рамках контракта поставлялись в Петербург. Официальными данными о том, какие аппараты были установлены в зоне возгорания, мы не располагаем. Ведется следствие", - проинформировали в концерне.

Ранее в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что рассматривается несколько версий, почему произошло возгорание аппарата ИВЛ в реанимационном отделении в больнице в Санкт-Петербург: короткое замыкание, неисправность, перегрузка, неправильная эксплуатация.

Пожар возник во вторник утром на шестом этаже в реанимационном отделении больницы святого Георгия. Площадь пожара составила 10 кв. метров. В одной палате погибли четыре пациента, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. В соседней палате умерла женщина, причина ее смерти устанавливается.

В Москве 9 мая из-за замыкания в аппарате ИВЛ произошел пожар в реанимационном отделении 50-й городской больницы (Городская клиническая больница имени С. И. Спасокукоцкого). В результате погибла пожилая женщина, подключенная к этому аппарату.

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РоссияПожар в больнице в Петербурге
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