Минкомсвязь: рынку СМИ поможет либерализация законов о рекламе и возрастной маркировке

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь рассматривает возможность смягчения законодательства о рекламе и возрастной маркировке с тем, чтобы поддержать СМИ, пострадавшие в результате введенных карантинных мер для борьбы с коронавирусом. Об этом заместитель министра Алексей Волин заявил во вторник на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Рынок рекламы в СМИ по итогам 2020 года, сказал он, может потерять 25-30%. В частности, потери ТВ могут составить - 50 млрд рублей, радио - 8 млрд рублей, газеты - 11 млрд рублей, книжная отрасль, по его оценкам, в ближайшие месяцы будет терять по 1,5 млрд рублей ежемесячно.

"[В качестве мер] можно посмотреть на возможность внесения изменений, в том числе в мощность радиопередатчиков во время вещания, чтобы была определенная гибкость в сторону уменьшения [мощности]. Имело бы смысл достаточно серьезно либерализовать законодательство о возрастной маркировке, чтобы оно носило сугубо рекомендательный характер и полностью находилось в руках владельца контента. И, конечно же, либерализация рынка рекламы", - сказал он.

Министерство предлагает также включить теле- и радиовещательные организации, печатные издания, рекламные компании и книжные издательства в список наиболее пострадавших, социально значимых организаций, требующих государственной поддержки в виде освобождения от уплаты налогов и сборов в 2020 году.

Тенденции на рынке

Волин обратил внимание, что за последние два месяца наблюдается рост востребованности СМИ в обществе. Рейтинги различных ведущих СМИ увеличились на 30-40%, произошло переориентирование "с неверифицированных на верифицированные источники потребления информации".

Со своей стороны, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал о результатах проведенного опроса в регионах, в котором приняли участие 563 СМИ. 37,5% опрошенных редакций в период пандемии сократили тиражи и количество эфиров, почти в трети редакций снижены зарплаты, 19% СМИ сократили штат сотрудников и только 25% СМИ работают в прежнем режиме. При этом, сказал Соловьев, поддержку от региональных властей получили лишь 14% опрошенных СМИ.