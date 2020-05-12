Госдума одобрила во II чтении расширение страхования вкладов и снижение взносов банков

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации, увеличении размера страхового возмещения в ряде случаев и праве Агентства по страхованию вкладов (АСВ) задним числом снижать взносы в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ). Документ инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Согласно принятым во втором чтении поправкам, АСВ может получить возможность снижать ставки страховых взносов банков в Фонд обязательного страхования вкладов за квартал, предшествующий тому, когда было принято решение. "Решение совета директоров агентства о снижении ставок страховых взносов может предусматривать введение новых ставок страховых взносов начиная с расчетного периода, предшествующего кварталу, в кортом принято решение о снижении ставок страховых взносов", - говорится в тексте документа.

При принятии решения о снижении ставки за предыдущий период сумма страховых взносов за текущий период уменьшится на сумму переплаченных взносов.

О законопроекте

Данные поправки предусмотрены к законопроекту, который Госдума приняла в первом чтении 5 декабря 2019 года. Он предусматривает увеличение максимального размера страхового возмещения по вкладам физических лиц до 10 млн руб. в отдельных случаях, а также включение в систему страхования вкладов различных некоммерческих организаций (НКО). Как отмечают авторы документа, на счетах физлиц в отдельных случаях формируются на определенное время остатки в размерах, значительно превышающих установленный максимальный размер страхового возмещения. Основаниями для получения страхового возмещения в повышенном размере является реализация таких объектов недвижимости, как жилое помещение, земельный участок и садовые дом (или их части), а также иные строения, получение наследства, возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, исполнение решения суда, получение социальных, компенсационных выплат и пособий, получение грантов в форме субсидий, а также возмещение средств по спецсчетам, предназначенным для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Законопроектом предлагается предусмотреть возможность получения выплат по таким вкладам в повышенном размере (по аналогии со счетами эскроу, максимальная сумма выплат не превысит 10 млн рублей).

"Возмещение по договору счета эскроу, открытого для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого имущества, выплачивается в размере 100% суммы, находящейся на указанном счете на момент наступления страхового случая, но не более 10 млн рублей", - отмечается в тексте законопроекта.

Если вкладчик имеет несколько счетов эскроу в одном банке, суммарный размер обязательств которого по этим вкладам перед вкладчиком превышает 10 млн рублей, возмещение выплачивается по каждому из этих вкладов пропорционально их размерам, но в совокупности не более 10 млн рублей. АСВ будет запрашивать информацию о факте проведения госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним по состоянию на день наступления страхового случая.

Кроме того, законопроектом предлагается распространить страховую защиту на денежные средства некоммерческих организаций социальной направленности и иных общественно полезных организаций (за исключением некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента). В число таких НКО войдут также садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, благотворительные фонды, а также религиозные организации. Сумма возмещения по таким счетам не будет превышать 1,4 млн рублей.

Документ распространяет страховое возмещение также на потребительские кооперативы (за исключением тех, которые в соответствии с законом о ЦБ признаны некредитными финансовыми организациями).

Также для снижения темпов роста общего уровня ставок привлечения средств граждан с учетом тенденций изменения ключевой ставки в законопроект включены нормы, направленные на снижение пороговых значений превышения базового уровня доходности вкладов, установленных для уплаты банками дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов.

"Сегодня можно вернуть не более 1 млн 400 тыс. рублей, - отмечал ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. - Но в жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения. Например, при получении наследства, продаже квартиры или возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу".

"Если у банка отзывается лицензия, люди рискуют потерять свои средства. Поэтому для таких случаев предлагается установить максимальное страховое возмещение до 10 миллионов рублей", - сказал он.

"Внесение законопроекта - итог обсуждения этого вопроса депутатами Государственной Думы с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной в ходе ее отчета, - уточнил председатель нижней палаты парламента. - После принятия федерального закона граждане будут защищены. Их деньги не пропадут, а банки смогут привлечь дополнительные средства для развития экономики".