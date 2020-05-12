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Пандемия коронавируса нового типа

На Кубани направили около 5 млрд рублей на поддержку экономики и соцвыплаты

Режим карантина в регионе действует с 31 марта

КРАСНОДАР, 12 мая. /ТАСС/. Расходы бюджета Краснодарского края на поддержку экономики, социальные выплаты населению, а также на поддержку медиков, закупку оборудования и средств защиты в условиях пандемии коронавируса составили порядка 5 млрд рублей. Об этом сообщил в ходе заседания оперативного штаба во вторник вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

"Прямые расходы краевого бюджета на поддержку экономики сегодня составляют 1,8 млрд рублей, на меры социальной поддержки, с учетом поддержки многодетных семей - 1,4 млрд рублей, 1,6 млрд рублей - это дополнительные расходы на поддержку медицинских работников, содержание обсерваторов, закупку средств индивидуальной защиты. Около 5 млрд рублей - расходы краевого бюджета, связанные с преодолением последствий коронавируса", - сказал Галась.

На Кубани с 31 марта действует режим карантина, в соответствии с которым прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры (но была возобновлена работа рынков и ярмарок). С 28 марта курорты региона не принимают отдыхающих. Движение на личных автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков, прибывающих на Кубань из других субъектов РФ граждан направляют на 14-дневную самоизоляцию.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
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