Песков: планы по проведению Путиным серии традиционных совещаний по ОПК пока уточняются

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Планы по проведению очередной серии совещаний по оборонной тематике, которые президент РФ Владимир Путин по традиции проводит дважды в год, в настоящий момент уточняются. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Планы пока уточняются", - сказал он, отвечая на вопрос будет ли российский лидер проводить эту серию совещаний в режиме видеоконференции или она состоится позже в Сочи, как только это позволит эпидемиологическая обстановка.

Путин несколько лет регулярно проводит в Сочи совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса, как правило, весной и осенью. В совещаниях, на которых обсуждаются вопросы развития видов и родов войск, предприятий ОПК, исполнения гособоронзаказа, поставок новейшей техники в Вооруженные силы, обычно принимают участие руководители предприятий отрасли, главы Минобороны и других министерств и ведомств.

В прошлом году формат был несколько изменен. Помимо собственно встреч с руководством Вооруженных сил и компаний ОПК, президент стал лично посещать предприятия и смотреть, как идет работа по производству и постановке на боевое дежурство новых вооружений.

Предыдущая серия встреч прошла в Сочи со 2 по 5 декабря прошлого года.