Путин обсудил с Сечиным меры по сохранению оптимального объема инвестиций "Роснефти"

НОВО-ОГАРЕВО, 12 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с главой "Роснефти" Игорем Сечиным меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании. Они провели личную встречу в рабочем кабинете главы государства в Ново-Огарево, при том, что в последние полтора месяца президент из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в основном общается с коллегами в режиме видеоконференции.

Путин отметил, что сокращение инвестиционной программы "Роснефти" в текущем году на 200 млрд рублей (с 950 млрд рублей годом ранее до 750 млрд рублей) - "это немало". "Нам очень важно сохранить всю цепочку ваших подрядчиков и субподрядчиков, потому что ваши заказы обеспечивают работой большое количество предприятий промышленности. Что нужно со стороны государства, чтобы вас поддержать и сохранить в оптимальном объеме ваши инвестиции", - спросил президент у главы "Роснефти".

Российский лидер также предложил главе компании обсудить тему тарифов транспортных монополий с учетом текущих цен на рынке нефти. Сечин попросил Путина рассмотреть и возможность переноса налоговых платежей на будущие периоды по работам, связанным с геологоразведкой. По его словам, это бы помогло компании "в перспективе быть более готовыми к выходу из кризиса".

"Что касается геологоразведки, в принципе, примерно в том же ключе мы обсуждали с вашими коллегами возможное создание фонда для компаний, которые занимаются бурением, это примерно в одном направлении", - ответил ему президент.

Падение спроса на нефть

Путин считает острой проблемой для всего мира падение спроса на нефть. Глава государства счел необходимым провести отдельную встречу с руководителем компании "Роснефть" Игорем Сечиным, чтобы обсудить положение дел.

"Всем ясно, что падение спроса в мире является самой главной проблемой для всех", - констатировал Путин. Он поинтересовался у Сечина, какие проблемы наиболее актуальны для российских нефтяников, и в чем должна состоять поддержка со стороны государства.

Президент напомнил, что проводил совещание по ситуации в нефтегазовых компаниях, в отрасли в целом в нынешние "непростые времена". "Компания "Роснефть" - это ведущая наша компания, ведущее общество, крупнейший налогоплательщик, один из крупнейших, во всяком случае, а может быть, даже самый большой", - объяснил Путин необходимость отдельной встречи с Сечиным.