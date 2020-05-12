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Московский институт разработал уникальный комплекс для испытания авиатехники

Проектные работы планируется завершить до конца 2020 года

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Московский исследовательский институт разработал уникальный комплекс для испытания авиационной техники в условиях, максимально приближенных к полетным, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Комплекс, спроектированный ОАО "Гипронииавиапром", будет оснащен современной информационно-измерительной системой и автоматической системой управления. Технические решения специалистов позволят создать полностью экологически безопасный испытательный комплекс, который по своим характеристикам не будет уступать лучшим мировым аналогам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работа по данному проекту ведется с июня 2019 года, проектные работы планируется завершить до конца этого года.

"Проект реализуется по запросу крупного российского предприятия, специализирующегося на производстве реактивных двигателей для сверхзвуковых летательных аппаратов. Московские производители, работающие в авиационной отрасли промышленности, безусловно, занимают лидирующие позиции как на российском, так и на международном рынке и могут обеспечить выполнение самых сложных заказов", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Он уточнил, что на территории Москвы работает 41 организация, осуществляющая производственную и научно-исследовательскую деятельность в сфере авиации, на них заняты почти 50 тыс. человек.

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