Госдума приняла в I чтении проект об экспериментальных правовых режимах в сфере инноваций

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума принята в первом чтении инициированный правительством РФ законопроект, который регламентирует правовые основы экспериментальных правовых режимов в сфере инноваций.

Проект документа регулирует порядок инициирования, установления, осуществления, мониторинга реализации, определения результатов экспериментальных правовых режимов, определяет требования к их участникам. Согласно инициативе, установление таких режимов возможно в восьми сферах, в которых предлагается применять цифровые инновации: медицинская и фармацевтическая деятельность, транспорт (в том числе беспилотный), электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, финансовый рынок, дистанционная торговля, строительство, государственные и муниципальные услуги и государственный контроль (надзор), промышленность.

Основной идеей разработки проекта федерального закона является создание правовых условий для ускоренного появления и внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций (с использованием таких цифровых технологий, как искусственный интеллект, распределенный реестр, нейротехнологии, квантовые технологии и прочих по перечню, определяемому правительством РФ), говорится в пояснительной записке.

В кабмине подчеркивают, что на данный момент в России отсутствует общий механизм установления экспериментальных правовых режимов. "В отсутствие такого механизма складывается разнообразная практика проведения правовых экспериментов", - отмечается в сопроводительных материалах.

Законопроектом предлагается наделить субъекты РФ правом устанавливать экспериментальные правовые режимы в рамках полномочий регионов. В сфере финансовых технологий Банк России предлагается наделить полномочиями по установлению экспериментальных правовых режимов с учетом особенностей, учитывающих специфику правового статуса ЦБ.

Ожидаемыми последствиями принятия документа являются обеспечение развития науки и социальной сферы, формирование новых видов экономической деятельности, развитие конкуренции, снижение издержек предпринимательской деятельности, повышение эффективности государственного управления, следует из пояснительной записки. Согласно экономическому обоснованию, реализация инициативы будет осуществляться за счет средств, выделенных в рамках национальной программы "Цифровая экономика".