МЭР прорабатывает меры поддержки арендодателей

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) РФ прорабатывает возможные меры поддержки арендодателей в условиях пандемии, глава министерства Максим Решетников провел встречу по этому вопросу с представителями рынка. Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития, статс-секретарь Алексей Херсонцев в ходе выступления в Госдуме.

"Мы полностью согласны с необходимостью дополнительного обсуждения мер поддержки в адрес владельцев недвижимости и арендодателей. Более того, в настоящее время у министра [экономического развития] Максима Геннадиевича Решетникова как раз такая встреча, в том числе с участием рынка, происходит. Она была вчера. Поэтому мы этот вопрос прорабатываем и готовы здесь предложить комплекс решений", - сказал он.

Ранее МЭР подготовило законопроект, предусматривающий возможность расторжения договора аренды без штрафов для арендатора. Глава Минэкономразвития говорил, что эта мера должна защитить малый и средний бизнес при досрочном расторжении договора аренды.

Правительство уже утвердило требования к условиям отсрочки арендных платежей для компаний пострадавших от пандемии отраслей, в том числе в отношении недвижимости, находящейся в частной собственности.

По данным Минэкономразвития на 6 мая, отсрочкой по уплате аренды в регионах воспользовались более 28,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, в Росимущество поступило более 650 обращений по отсрочке.