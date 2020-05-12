Ростуризм намерен запустить несколько десятков новых направлений по стране

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Ростуризм планирует запуск нескольких десятков новых направлений и маршрутов внутреннего туризма после снятия ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова радиостанции "Говорит Москва".

"Мы разрабатываем несколько десятков новых направлений и маршрутов, - сказала она. - Это огромное количество направлений: всё побережье Волги, Хакасия, Алтайский край, Русский Север - Карелия, Мурманск Коми, это и круизные направления". Как пояснила глава ведомства, сроки, даты и условия запуска новых направлений будут зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Говоря о Хакасии как о новом направлении для пакетных туров, Догузова пояснила, что при самостоятельном планировании поездки пакет получится дорогостоящим, так как это направление не раскручено. По ее словам, Ростуризм совместно с туроператорами формирует маршруты и предложения, чтобы сделать продукт "качественным и доступным для граждан нашей страны".

Ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев прогнозировал, что восстановление внутреннего туризма в России после пандемии коронавируса начнется с дешевых туров по массовым направлениям, например, на курорты Краснодарского края и Крыма.