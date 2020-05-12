Госдума поддержала в первом чтении создание единого реестра турагентов в РФ

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о создании в России с 1 января 2021 года единого федерального реестра турагентов.

Согласно документу, действовать на рынке смогут только агенты, внесенные в единый федеральный реестр турагентов, включение в него будет обязательным и бесплатным. Туроператор будет вносить в реестр сведения о турагенте через электронные формы или личный кабинет в системе единого федерального реестра туроператоров, также он будет обязан в срок до трех дней зафиксировать сведения об изменении или досрочном прекращении договора с турагентом. В свою очередь турагенты, которые по соглашению с оператором вправе заключать субагентские договоры, будут заносить в реестр информацию о своих субагентах. Турист таким образом сможет получить достоверную информацию о праве турагента на продажу продукта конкретного туроператора.

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас в стране существует около 30 тыс. агентств и компаний, предоставляющих услуги туристам, эти оценки не учитывают юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых нет прямых договорных отношений с туроператором. Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев указывал на заседании правительства, что из-за этого невозможно уследить за их работой. Кроме того, турагенты нередко "прибегают к услугам так называемых центров бронирования, которые, получив деньги клиентов, попросту закрываются, не перечисляют плату за путевки и из-за этого страдают тысячи людей", пояснял Медведев. Подобное произошло в 2018 году и в начале 2019 года, тогда от прекращения деятельности крупнейших центров бронирования пострадали не только туристы, но и сами турагенты, поскольку в законодательстве не установлены специальные механизмы, направленные на возмещение ущерба вследствие закрытия таких центров.

Полномочиями по ведению реестра кабмин предлагает наделить Ростуризм, порядок взаимодействия реестра с информационными системами туроператоров и турагентов определит Минэкономразвития России.

Турагенты, действующие на основании заключенных с туроператорами договоров (юрлица и индивидуальные предприниматели), будут вправе продолжать свою работу в течение 180 дней со дня вступления закона в силу. В этот срок туроператоры будут обязаны внести сведения о таких лицах в единый федеральный реестр турагентов.