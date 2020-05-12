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На Кубани реконструировали подстанцию, улучшив энергоснабжение муниципалитетов

Сумма инвестиций составила 600 млн рублей

КРАСНОДАР, 12 мая. /ТАСС/. Компания "Россети" завершила реконструкцию подстанции "Брюховецкая" в Краснодарском крае, обеспечивающую электроэнергией три муниципалитета региона с численностью около 300 тыс. человек и крупные предприятия пищевой промышленности. Сумма инвестиций составила 600 млн рублей, мощность подстанции увеличена до 250 МВА, сообщила во вторник пресс-служба "Россети ФСК ЕЭС" (ПАО "ФСК ЕЭС").

В летний период, когда в Краснодарский край приезжают туристы, нагрузка на энергосистему увеличивается, периодически происходят аварийные отключения электричества. Общая мощность энергостанций региона составляет 2,1 тыс. МВт, в то время как максимум электрической нагрузки в пик в регионе превышает 5 тыс. МВт. По этой причине электроснабжение потребителей региона осуществляется в том числе из Ростовской области и Ставропольского края в объеме до 3 тыс. МВт.

"[Компания] "Россети ФСК ЕЭС" полностью завершила реконструкцию узлового центра питания Кубани - подстанции 220 кВ "Брюховецкая", инвестировав 600 млн рублей в проект реконструкции подстанции. Мощность энергообъекта после завершения реконструкции выросла до 250 МВА. Подстанция является основным центром питания Брюховецкого, Тимашевского, Кореновского, Павловского районов Краснодарского края, где проживают около 300 тыс. человек и расположены крупные предприятия пищевой промышленности - кондитерский комбинат "Кубань" и Тимашевский молочный завод компании "Вимм-билль-данн", - говорится в сообщении.

На подстанции установлен новый автотрансформатор отечественного производства. Реконструкция позволила повысить надежность энергоснабжения объектов, которые обслуживаются за счет работы подстанции, также создан резерв для подключения новых абонентов.

Теги
РоссияКраснодарский край
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