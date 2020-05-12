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Законопроект об обязанности туроператора формировать электронную путевку принят в I чтении

Нарушение туроператором запрета на реализацию туристского продукта без формирования электронной путевки будет основанием для исключения такого оператора из единого федерального реестра

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, обязывающий туроператоров заносить сведения о путевках в единую информационную систему электронных путевок.

Авторами инициативы в ноябре 2019 году выступили группа депутатов-единороссов и зампред комитета Валерий Газзаев ("Справедливая Россия"). "Предлагается обязать туроператоров и турагентов формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в системе", - говорится в пояснительной записке.

Нарушение туроператором запрета на реализацию туристского продукта без формирования электронной путевки будет основанием для исключения такого оператора из единого федерального реестра. При этом с туроператора будет взиматься плата за размещение электронной путевки в системе, размер суммы установит кабмин РФ. Турагент, если туроператор наделил его правом доступа к системе, будет обязан выдать заверенную выписку из системы, "содержащую условия соответствующего договора о реализации туристского продукта".

Система "Электронная путевка" призвана защитить потребителей от недобросовестных компаний и гарантирует выполнение туроператорами обязательств перед клиентами. Система позволит клиентам отслеживать по номеру заключенного договора статус тура: поступили ли деньги от агента оператору, выписан ли авиабилет. В случае невыполнения обязательств туроператором можно будет обращаться в фонд персональной ответственности компании при ассоциации "Турпомощь" с квитанцией электронной путевки. Система также должна обеспечить бесперебойный обмен информацией между Ростуризмом, Роспотребнадзором, фондом финансовых гарантий, ФНС, банками и страховыми компаниями, туроператорами, провайдерами туристических услуг.

Позиция кабмина, Ростуризма и "Опоры России"

Правительство РФ в апреле дало официальный отзыв на законопроект, в котором выступило за поэтапное введение системы электронных путевок, предусмотрев сначала внедрение их для крупных туроператоров. Правительство также предлагает разграничить ответственность турагентов и туроператоров за нарушение запрета на реализацию туристского продукта без формирования электронной путевки и размещения сведений о ней в системе. Помимо этого, в кабмине предложили доработать законопроект, установив порядок формирования и сроки размещения электронной путевки.

1 апреля руководитель Ростуризма Зарина Догузова предложила в условиях пандемии отложить запуск электронной путевки. По ее мнению, к обсуждению можно вернуться только после нормализации эпидемиологической ситуации и возобновления темпов роста туризма, так как запуск системы связан с "дополнительной финансовой и административной нагрузкой на отрасль, которая на следующем шаге ляжет на плечи туристов".

20 апреля объединение "Опора России" направило письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением вынести на обсуждение законопроект о ведении системы "Электронная путевка". Вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников пояснял ТАСС, что внедрение системы очень важно именно сейчас, поскольку, с одной стороны, даст возможность для финансовой прозрачности отрасли, с другой - контроля над ней.

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