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Пандемия коронавируса нового типа
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Форум Finopolis перенесли на осень 2021 года

В Банке России отметили, что форум инновационных финансовых технологий подразумевает участие большого количества гостей, что в текущих условиях нежелательно

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Форум инновационных финансовых технологий Finopolis переносится на осень 2021 года из-за коронавируса, следует из пресс-релиза Банка России.

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"Банк России принял решение перенести Форум инновационных финансовых технологий Finopolis на осень 2021 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции", - указано в сообщении. 

Регулятор отметил, что данный форум подразумевает участие большого количества гостей, что в текущих условиях нежелательно даже с учетом того, что мероприятие проходит осенью.

Кроме того, постепенный выход регионов России из ограничительных мер в разные сроки, а также неопределенность в отношении международных перелетов и снятия карантинных мер в других странах затрудняют планирование проведения форума в этом году, указали в ЦБ. 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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