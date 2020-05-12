Форум Finopolis перенесли на осень 2021 года

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Форум инновационных финансовых технологий Finopolis переносится на осень 2021 года из-за коронавируса, следует из пресс-релиза Банка России.

"Банк России принял решение перенести Форум инновационных финансовых технологий Finopolis на осень 2021 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции", - указано в сообщении.

Регулятор отметил, что данный форум подразумевает участие большого количества гостей, что в текущих условиях нежелательно даже с учетом того, что мероприятие проходит осенью.

Кроме того, постепенный выход регионов России из ограничительных мер в разные сроки, а также неопределенность в отношении международных перелетов и снятия карантинных мер в других странах затрудняют планирование проведения форума в этом году, указали в ЦБ.