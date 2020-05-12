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Минсельхоз отменил некоторые устаревшие акты в рамках "регуляторной гильотины"

Речь идет о 183 документах

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев подписал приказ об отмене 183 нормативно-административных актов в рамках "регуляторной гильотины", говорится в сообщении на сайте реформы контрольно-надзорной деятельности.

"Значительная часть указанных документов регламентировала работу ветнадзора СССР. Так, к примеру, перестают действовать положения о работе различных ветеринарных служб (ветпунктов при сельхозпредприятиях, лабораторий, карантинных отрядов и т. д.), правила хранения и выдачи ветпрепаратов, ветеринарно-санитарные правила для животноводческих хозяйств", - сообщается в релизе.

Кроме того, под отмену попали инструкции и методические указания по лечению животных.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Для реализации реформы правительство разработало законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".

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