АКРА не будет кардинально понижать рейтинги российских компаний в 2020 году

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) не будет предпринимать масштабных негативных рейтинговых действий в 2020 году на фоне ослабления экономики, говорится в заявлении агентства.

"Степень воздействия экономических шоков варьируется в зависимости от специфики рейтингуемого лица, поэтому масштабных негативных рейтинговых действий в результате ослабления экономики не произойдет", - говорится в материале.

В агентстве отмечают, что продолжат оценивать кредитоспособность компаний в течение всего экономического цикла, поэтому краткосрочное снижение операционных и финансовых показателей рейтингуемых лиц во втором и третьем кварталах 2020 года не всегда будет оказывать негативное влияние на их кредитные рейтинги.

Аналитики также полагают, что анонсированные российскими властями меры поддержки населения, экономики и финансового сектора смогут уменьшить неблагоприятный эффект от карантинных мер и падения цен на нефть.

"Общее ухудшение экономической конъюнктуры и условий кредитования в России оказывает негативное влияние практически на все компании. Однако следует отметить, что ослабление экономики вряд ли приведет к масштабному изменению относительной кредитоспособности компаний в стране. В связи с этим рейтинговые действия АКРА будут нацелены на тех рейтингуемых лиц, которые продемонстрируют ухудшение или улучшение кредитного качества относительно иных сопоставимых российских эмитентов", - поясняют в организации.