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Объем использованных иностранных инвестиций на Хайнане в январе-апреле вырос в 3,5 раза

Он составил $315,69 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 12 мая. /ТАСС/. Объем фактического использования иностранных инвестиций в экономике южной китайской провинции Хайнань в январе-апреле текущего года составил $315,69 млн, что на 252% больше в годовом выражении. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее данным, за первые четыре месяца текущего года в провинции было создано 110 новых предприятий с иностранным капиталом, что на 0,92% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Только в апреле было создано 43 новых предприятия с привлечением зарубежных инвестиций, при этом объем фактического использования иностранных инвестиций в четвертом месяце составил $187,38 млн, что в 8,5 раз превышает показатель прошлого года.

Как отмечается в материале, среди созданных предприятий - компании в сфере торговли, инвестиционной деятельности, медицины и здравоохранения, туризма, сельского хозяйства, логистики. Наибольший объем инвестиций, как пишет газета, поступил из России и Соединенных Штатов.

Согласно официальной статистике, иностранные капиталовложения в экономику провинции Хайнань в 2019 году превысили $1,5 млрд - на 107,8% больше, чем в 2018 году. В ближайшее время остров планирует активно привлекать инвестиции в такие сферы, как финансовые услуги, производство и аренда экологически чистого транспорта, выпуск лекарств и медицинского оборудования.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Теги
КитайХайнань
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