В "Аэрофлоте" заявили, что расплатились по контракту с "Манчестер Юнайтед" в 2018 году

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Контракт авиакомпании "Аэрофлот" с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед" заключен до 2022 года, но все финальные платежи по нему были осуществлены еще в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

"В 2020 году "Аэрофлот" платил футбольному и баскетбольному клубам ЦСКА. Других платежей спортивным клубам и командам не планировалось и не осуществлялось. Контакт с "Манчестер Юнайтед" - это старый пятилетний контракт, финальные платежи по нему осуществлены в 2018 году", - сказал Демин, отвечая на вопрос, почему авиакомпания, отказавшись от всех рекламных контрактов на фоне пандемии коронавируса, не расторгает контракт с английским клубом.

В конце марта стало известно, что "Аэрофлот" отказался от всех рекламных контрактов. Такое решение авиакомпании пришлось принять из-за рекордного снижения перевозок в связи с пандемией.

В 2013 году "Аэрофлот" подписал контракт с "Манчестер Юнайтед", став официальным перевозчиком футбольного клуба. В 2017 году было подписано новое пятилетнее соглашение.

Контракт с футбольным клубом ЦСКА и Российским футбольным союзом в прошлом октябре был продлен на 2020 год.

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин сообщал ТАСС, что "с учетом мирового кризиса в авиаперевозках теперь рассчитывать на спонсорство ["Аэрофлота"] невозможно". Срок контракта "Аэрофлота" и ЦСКА истекает по окончании сезона, баскетбольный клуб получал $4 млн в год. Авиакомпания и клуб сотрудничали с 2014 года.