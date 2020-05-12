{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии
Обновлено 

В "Аэрофлоте" заявили, что расплатились по контракту с "Манчестер Юнайтед" в 2018 году

Представитель авиакомпании объяснил, почему "Аэрофлот", отказавшись от всех рекламных контрактов на фоне пандемии, не расторгает контракт с английским клубом
Описание
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Контракт авиакомпании "Аэрофлот" с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед" заключен до 2022 года, но все финальные платежи по нему были осуществлены еще в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

На эту тему
Ватутин: ЦСКА не сможет рассчитывать на поддержку "Аэрофлота" из-за кризиса в авиаотрасли

"В 2020 году "Аэрофлот" платил футбольному и баскетбольному клубам ЦСКА. Других платежей спортивным клубам и командам не планировалось и не осуществлялось. Контакт с "Манчестер Юнайтед" - это старый пятилетний контракт, финальные платежи по нему осуществлены в 2018 году", - сказал Демин, отвечая на вопрос, почему авиакомпания, отказавшись от всех рекламных контрактов на фоне пандемии коронавируса, не расторгает контракт с английским клубом.

В конце марта стало известно, что "Аэрофлот" отказался от всех рекламных контрактов. Такое решение авиакомпании пришлось принять из-за рекордного снижения перевозок в связи с пандемией.

В 2013 году "Аэрофлот" подписал контракт с "Манчестер Юнайтед", став официальным перевозчиком футбольного клуба. В 2017 году было подписано новое пятилетнее соглашение.

Контракт с футбольным клубом ЦСКА и Российским футбольным союзом в прошлом октябре был продлен на 2020 год.

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин сообщал ТАСС, что "с учетом мирового кризиса в авиаперевозках теперь рассчитывать на спонсорство ["Аэрофлота"] невозможно". Срок контракта "Аэрофлота" и ЦСКА истекает по окончании сезона, баскетбольный клуб получал $4 млн в год. Авиакомпания и клуб сотрудничали с 2014 года.

Реклама на ТАСС
Министр энергетики РФ провел переговоры с коллегой из США о ситуации на рынке нефти
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС