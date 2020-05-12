Трамп считает, что рост цен на нефть обусловлен снижением уровня добычи Саудовской Аравией

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Рост цен на нефть обусловлен снижением уровня ее добычи Саудовской Аравией, при этом в Соединенных Штатах цены на бензин находятся на рекордно низком уровне. Соответствующее сообщение американский президент Дональд Трамп разместил во вторник на своей странице в Twitter.

"Цены на нефть растут, поскольку Саудовская Аравия снижает уровень добычи. Наши замечательные энергетические компании с миллионами рабочих мест снова отлично выглядят. При этом цены на бензин [в стране] на рекордно низком уровне", - написал глава государства.