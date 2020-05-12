Сбербанк удвоит благотворительные взносы в свою программу поддержки борьбы с пандемией

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сбербанк запустил благотворительный проект "Остановим коронавирус вместе" и объявил, что удвоит каждый вклад клиентов банка в эту программу.

"Для усиления общего вклада в противодействие коронавирусу банк предоставил технологическую платформу и решения, которые позволяют гражданам и компаниям внести свой вклад в борьбу с эпидемией. Каждый участник, юридическое или частное лицо может присоединиться к благотворительной программе Сбербанка "Остановим коронавирус вместе" и внести свой посильный вклад в дело сохранения здоровья людей. Все взносы, сделанные клиентами банка, будут удвоены Сбербанком. Сбор пожертвований осуществляется благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее", - сообщили во вторник в пресс-службе Сбербанка.

Сообщается, что средства пойдут на поддержку российских проектов по созданию вакцины и лекарственных средств, предназначенных для борьбы с COVID-19, а также на реализацию мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусом.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что противостоять глобальной угрозе возможно, только объединив усилия всего общества. "Являясь одной из крупнейших компаний страны, мы видим свою прямую ответственность за формирование ее будущего. В этот непростой период мы хотим не только оказывать помощь сами, но и объединить всех, кто чувствует потребность внести свой посильный вклад в поддержку проектов российских научно-исследовательских институтов и организаций по созданию, производству, обеспечению доступности вакцины и лекарственных средств, направленных на профилактику и лечение коронавирусной инфекции COVID-19. Мы благодарны всем, кто считает для себя правильным и необходимым поддержать наш призыв", - сказал Кузнецов.

Присоединиться к программе и получить информацию о том, как используются собранные средства, можно на сайте проекта anticovid.vbudushee.ru, сообщает пресс-служба Сбербанка.