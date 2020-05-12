Киев надеется подписать меморандум с МВФ в мае

КИЕВ, 12 мая. /ТАСС/. Украина надеется подписать меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ) до конца мая. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время переговоров по видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Премьер-министр Украины выразил надежду, что сотрудничество с МВФ по программе Stand-by, которая сейчас обсуждается, позволит получить $5 млрд, из которых $3,5 млрд будут направлены в госбюджет-2020", - сказано в сообщении пресс-службы правительства.

Премьер подчеркнул, что средства от МВФ станут не только финансовой поддержкой, но и залогом получения кредитов от других международных организаций и показателем того, что Киев находится "на пути системных реформ". "Денис Шмыгаль выразил надежду, что меморандум о сотрудничестве с МВФ будет подписан до конца мая", - отмечается в сообщении.

Во время переговоров стороны обсудили также вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего в экономике, а также энергетической сфере. В частности, поднимался вопрос "трансформации угольный регионов" на Украине. Шмыгаль сообщил, что Киев заинтересован в участии Германии в пилотном проекте на одной из угольных шахт. В свою очередь канцлер заверила, что Берлин "с удовольствием примет участие в таком проекте".

Глава украинского правительства поблагодарил германскую сторону за финансовую поддержку страны, отметив, что с 2014 года Украина получила от Германии €1,4 млрд. Из них €150 млн остаются еще неиспользованными и их планируется направить в качестве помощи украинским больницам в борьбе с коронавирусом, на поддержку малого и среднего бизнеса.

В начале декабря прошлого года Украина и МВФ предварительно договорились о новой кредитной программе на три года в размере $5,5 млрд. Фонд выдвинул два условия - отменить запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения и принять закон о гарантиях невозвращения обанкротившихся банков бывшим владельцам. На данный момент Украине для получения транша осталось принять только "банковский" закон.