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РЖД рассчитывают на кратный рост контейнерного транзита по России

По словам главы холдинга Олега Белозерова, РЖД к такому росту готовы благодаря цифровизации, новым технологиям оформления грузов и сотрудничеству с сопредельными железными дорогами

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Глава "Российских железных дорог" (РЖД) Олег Белозеров поручил обеспечить дальнейший рост транзитных контейнерных перевозок по сети РЖД, в расчете на кратное увеличение перевозок между Европой и Китаем. Об этом говорится в сообщении компании.

По данным РЖД, транзитные перевозки груженых контейнеров между Европой и Китаем по сети РЖД в апреле 2020 года выросли вдвое по сравнению с апрелем прошлого года - до 44 тыс. TEU (аналог 20-футового контейнера), а за 11 дней мая рост составил 2,2 раза. "Нужно быть готовыми обеспечить и более высокие темпы роста объема перевозок. У нас есть для этого все необходимое", - отметил Белозеров.

По словам главы РЖД, компания к такому росту готова благодаря цифровизации, новым технологиям оформления грузов и сотрудничеству с сопредельными железными дорогами. "Сейчас - тот момент, когда нужно стимулировать рост на всех направлениях, включая перевозки через Дальний Восток и Монголию", - подчеркнул он.

Ранее РЖД объявили о снижении до 40% ставок на транзитные перевозки порожних универсальных контейнеров длиной 40 и 45 футов из третьих стран в Китай. Специальные тарифы распространяются на перевозки, осуществленные с 1 апреля 2020 года по 31 августа 2020 года, но могут быть продлены до конца 2020 года.

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Россия
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