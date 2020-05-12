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Число безработных в России выросло почти вдвое

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 1 марта в службы занятости обратилось более 1,6 млн человек
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Число безработных в РФ к середине мая выросло в России почти вдвое, до более чем 1,4 млн человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в Доме правительства.

"Сегодня на ту дату, о которой мы говорим, - дату перехода на другой этап количество зарегистрированных безработных в РФ выросло с 725,8 тыс. человек до 1, 434 млн человек, то есть практически удвоилось или возросло на 97,6%", - сказала она.

Голикова добавила, что с 1 марта 2020 года в органы служб занятости обратились 1,654 млн российских граждан либо за поиском работы, либо за тем, чтобы получить соответствующее пособие.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия коронавируса нового типа
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