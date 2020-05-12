Эксперты: новые меры поддержки россиян смягчат остроту кризиса, но не снимут всех рисков

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Меры поддержки отдельных групп населения и бизнеса, озвученные в понедельник президентом РФ Владимиром Путиным, обойдутся примерно в 1 трлн рублей, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, новые меры поддержки позволят смягчить негативные тенденции в экономике России и в отдельных случаях снимут остроту кризиса, но риски роста безработицы и падения реальных доходов населения по-прежнему сохраняются. "Поддержку семей с детьми оцениваю в 250-260 млрд рублей, меры для бизнеса оценить сложнее. Формально они могут стоить 500-600 млрд рублей", - считает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. "Новый пакет смягчит, но не переломит негативные тенденции. Ущерб, который нанесен сфере услуг, неизмеримо выше объемов выделенной помощи, доходы населения, в любом случае сильно сократятся", - уверен экономист.

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"В целом, новый пакет мер поддержки бизнеса и отдельных групп населения, например, семей с детьми или самозанятых, позволит снять остроту кризиса в отдельных случаях. На стабилизацию ситуации нацелены и действия, позволяющие региональным властям проявлять гибкость в установлении ограничительных мер. В то же время нельзя сказать, что кризисная ситуация исчезнет уже во втором квартале 2020 года", - считает руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Оценить стоимость сложно Эксперты затрудняются назвать, какой объем средств потребуется для исполнения всех поручений президента по поддержке бизнеса и населения. По их оценкам, власти делают акцент на поддержку семей с детьми - на это потребуется до 300 млрд рублей, на поддержку бизнеса - еще около 600 млрд рублей, а в общей сложности стоимость поддержки составит до 1 трлн рублей. "Структурно понять и оценить всю сумму достаточно сумму сложно. Для этого надо проводить серьезные расчеты. Важно понимать, будут ли эти меры рассчитаны только на самый тяжелый период - на второй квартал или до конца года", - сказал директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. "Если исходить из того, что меры будут охватывать второй квартал, я думаю, что их объем может составить 800 млрд - 1 трлн рублей. В совокупности с теми мерами, которые озвучивались ранее, объем поддержки составит чуть меньше 3% ВВП", - добавил он. Основной статьей расходов станут выплаты семьям с детьми, они обойдутся суммарно в 300 млрд рублей. "Основная оценка есть, это 200 млрд рублей - выплаты на детей. Я думаю, это будет основная статья расходов. С точки зрения денежных мер, это костяк. Может быть, суммарно они обойдутся в 300 млрд рублей. Но есть еще кредитные меры, которые немоментальные. В любом случае, исходя из анонса, видно, что приоритетом остаются семьи с детьми. В текущий кризис это правильно", - считает экономист. Источники финансирования

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Профинансированы новые меры, скорее всего, будут так же, как и прежние - из Фонда национального благосостояния (ФНБ), дивидендов ЦБ с доходов от сделки с акциями Сбербанка, а также заимствований, считают эксперты. "Источники средств, в принципе, те же, что и у прошлых пакетов помощи: ФНБ, заимствования, переходящие остатки бюджета 2019 года, дивиденды ЦБ по сделке с акциями Сбербанка. То есть закрепления каких-либо конкретных источников за этим пакетом нет", - говорит Вайсберг. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, в свою очередь, не исключает перераспределения расходов бюджета и пересмотра наполнения нацпроектов. "Тут два варианта. Если доходная база будет слабая, то нужно будет идти на релокацию расходных полномочий, то есть пересматривать расходную часть. Как например, вчера были анонсированы меры поддержки малого и среднего бизнеса, они пойдут в рамках нацпроекта поддержки малого и среднего бизнеса. Сам нацпроект не исчезнет, но его наполнение изменится. Это возможный путь. В лучшем случае, конечно, если произойдет восстановление цен на нефть. Тогда правительство будет себя уверенно чувствовать, тогда большая часть - это будет дефицит бюджета, который будет из ФНБ профинансирован", - считает она. Главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов считает, что меры поддержки, связанные с налоговыми послаблениями для самозанятых и малого бизнеса, на начальном этапе будут профинансированы из бюджетов регионов. "Изначально будет (финансироваться - прим. ТАСС) за счет бюджетов регионов. Это в большей степени касается налоговых послаблений. Потому что там идут налоги среднему и малому бизнесу, за исключением НДС, а что касается остальных налогов - это преимущественно региональные бюджеты. Страховые взносы - это бюджет внебюджетных фондов - пенсионного фонда, ОМС и фонда социального страхования, но я думаю, в этой части в конечном итоге тоже заплатит федеральный бюджет, потому что снижение доходов внебюджетных фондов компенсирует федеральный бюджет. Основная нагрузка придется на федеральный бюджет - порядка 500 млрд из этих 800 млрд (оценка всех мер поддержки) в конечном итоге - это деньги федерального бюджета", - поясняет он. Вернуть спрос и поддержать занятость

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