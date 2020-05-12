Регионы ЦФО возобновляют работу предприятий после ограничений, связанных с коронавирусом

Так, в Воронежской области возобновил работу центр ракетного двигателестроения, в Калужской области - автозавод, а тульские власти разрешили в регионе работу автошкол и бассейнов, сообщили ТАСС в областных правительствах и региональных штабах по борьбе с распространением коронавируса.

За последние сутки в регионах ЦФО (за исключением Москвы и Московской области) выявлено 982 новых случая коронавирусной инфекции, число заразившихся с начала пандемии превысило 20,2 тыс. человек.

Запуск заводов и открытие торговых центров

Во вторник возобновил работу всех сотрудников после сокращения их численности в цехах Воронежский центр ракетного двигателестроения, где производят двигатели для ракет-носителей "Союз", "Союз-2-1б", "Союз-2.1в", "Протон-М", "Ангара", ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию кислородно-метановых, электроракетных, а также кислородно-керосиновых двигателей для перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5". С 10 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на предприятии сократили до минимума число сотрудников, оставив их только на наиболее значимых участках производства. "Время ограниченной работы, когда предприятие выходило неполной численностью сотрудников, было достаточно длительным, в зависимости от производственных потребностей, в разные дни к работе привлекалось разное число людей", - рассказал ТАСС представитель пресс-службы предприятия Александр Кажикин, уточнив, что в настоящий момент на предприятии соблюдены все меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

В Калужской области с 13 мая возобновляет работу автозавод "ПСМА Рус" (совместное предприятие Mitsubishi Motors и PSA Peugeot Citroеn), который с 1 апреля приостановил сборку автомобилей в связи с нехваткой компонентов, поставляемых из-за границы из-за коронавируса, а с 30 марта приостанавливал конвейер в связи с указом президента РФ о нерабочих днях.

В Тульской области, где зарегистрировано наибольшее число зараженных в ЦФО (не считая Москвы и Московской области), с 12 мая заработали автошколы, небольшие магазины, возобновилась розничная торговля цветами. Кроме того, жители региона при строгом соблюдении правил получили возможность посещать бассейны. В Белгородской области открылись торговые центры в части продажи непродовольственных товаров, в Тамбовской области также разрешили работу торговых центров, площадь которых не превышает 1,5 тыс. квадратных метров.

В Костромской области начали работать все производственные предприятия региона, а также торговые точки, имеющие отдельный вход. Исключения составляют кафе, рестораны, гостиницы и развлекательные учреждения. Регион на протяжении всего периода пандемии держит самый низкий показатель по числу заболевших в ЦФО - в настоящий момент 311 зараженных.

Отмена пропускного режима и поддержка бизнеса

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на заседании оперативного штаба во вторник предложил приостановить действие пропускного режима и режима обязательной самоизоляции на всей территории области. При этом в регионе по-прежнему будут запрещены массовые мероприятия, закрыты кинотеатры, крупные ТРЦ, а также сохранится режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

Власти Курской области до 31 мая не планируют вносить значительные изменения в работу организаций. В настоящий момент в регионе продолжают работать системообразующие предприятия, салоны красоты, строительные организации.

Представители малого и среднего бизнеса Костромской области, включенные в перечень наиболее пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, получат субсидии на сохранение рабочих мест и оплату труда. Как сообщила во вторник на еженедельном совещании в администрации региона руководитель управления федеральной налоговой службы Елена Мазалова, в Костромской области претендовать на получение субсидии смогут около 6,7 тыс. предпринимателей.