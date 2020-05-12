"Роснефть" оценивает потенциал поставок нефти с "Восток Ойл" в 2024 году в 25 млн тонн

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Компания "Роснефть" оценивает потенциал поставки нефти с "Восток Ойла" в 2024 году в 25 млн тонн, в 2027 году - 50 млн тонн и к 2030 году - до 115 млн тонн. Об этом говорится в сообщении компании по итогам рабочей встречи президента России Владимира Путина и главы "Роснефти" Игоря Сечина.

"Ресурсный потенциал проекта "Восток Ойл" составляет более 5 млрд тонн легкой малосернистой нефти, превосходящей по своим качествам нефть марки Brent. Потенциал поставки нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 году в 25 млн тонн, в 2027 году - 50 млн тонн и к 2030 году - до 115 млн тонн", - следует из сообщения.

Ожидаемый экономический эффект от инвестиций в "Восток Ойл", по данным Института прогнозирования РАН, - 9,3 рубля на каждый вложенный рубль, говорится в сообщении компании. Глава "Роснефти" Игорь Сечин доложил президенту о бурении поисково-разведочной скважины на Западно-Иркинском лицензионном участке одного из крупнейших в мире нефтегазовых проектов "Восток Ойл", который объединяет уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения в Красноярском крае.

О проекте

По данным компании, реализация проекта также даст дополнительно по 2% увеличения ВВП ежегодно. Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным говорил, что общий объем инвестиций в "Восток Ойл" за весь период реализации проекта может достичь 10 трлн рублей.

Всего при реализации проекта будет создано 15 промысловых городков, три аэродрома, два морских терминала. В проекте может быть задействовано около 100 тыс. рабочих мест.

В рамках проекта "Восток Ойл" планируется освоить Лодочное, Тагульское и Ванкорское месторождения. Его частью может стать и Пайяхское месторождение "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова.