ТПП предложила выплачивать за вынужденный отпуск до 80% от средней зарплаты за полгода

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сотрудники малых и средних компаний, которые были отправлены в вынужденный отпуск в связи с падением оборотов предприятия более чем на 50%, должны получать фиксированное пособие в 50-80% от средней зарплаты за последние полгода. Такое предложение высказал во вторник ТАСС глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

Президент России Владимир Путин 11 мая поручил правительству составить программу действий по стабилизации на рынке труда. По последним данным, которые привел российский лидер, число официально зарегистрированных безработных в стране достигло 1,4 млн человек - это в два раза выше уровня начала апреля.

"Для стабилизации ситуации на рынке труда эксперты ТПП считают целесообразным реализовать ряд мер. В частности, выплачивать сотрудникам, отправленным малыми и средними предприятиями в вынужденный отпуск без сохранения содержания в связи с падением оборотов более чем на 50%, фиксированное пособие за счет государственных фондов из расчета 50-80% от средней заработной платы за последние 6 месяцев, с которых были уплачены взносы в страховые фонды", - сказал Катырин.

Также палата предлагает снизить ставки страховых взносов до 5% для субъектов малого и среднего бизнеса, у которых, по данным отчета о трудовой деятельности сотрудников, будет прирост численности работающих. Кроме того, в ТПП считают необходимым снизить на срок до 31 декабря 2020 года ставку НДФЛ с 13% до 6,5%.

"И другие инициативы палаты позволят бизнесу высвободить средства для выплат заработанных плат, сохранения занятости. К примеру, снижение налоговой ставки и установления упрощенной системы налогообложения по формуле "доходы минус расходы" не более 6%, а по формуле "доходы" - 1%. Другими мерами могут стать продление срока применения режима ЕНВД (единый налог на вмененный доход, его отмена предполагается с 2021 года - прим. ТАСС) до 2024 года и установление запрета на введение любых новых требований, накладывающих дополнительную финансовую нагрузку на бизнес", - добавил Катырин.