МВФ оценил падение ВВП Китая в I квартале в 36,6% из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. ВВП Китая в первом квартале 2020 года снизился на 36,6% в годовом исчислении в связи с последствиями пандемии нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Международного валютного фонда (МВФ).

"С целью замедлить распространение вируса большинство европейских и азиатских стран приняли строгие ограничительные меры, экономические последствия которых теперь стали очевидны. ВВП Китая в первом квартале 2020 года снизился на 36,6%, а в [Южной] Корее объем производства сократился на 5,5% (все показатели приводятся в годовом исчислении и с учетом сезонных колебаний). Различие в последствиях отражает тот факт, что Китай первым столкнулся со вспышкой, а затем начал вводить строгие ограничительные меры, в то время как Корея сохраняла экономику открытой и придерживалась стратегии более целенаправленного сдерживания", - пояснили в МВФ.

По данным фонда, ВВП Франции в первом квартале 2020 года "сократился на рекордные 21,3%", Испании - на 19,2%, Италии - на 17,5% (показатели также приводятся в годовом исчислении и с учетом сезонных колебаний). "Второй квартал неизбежно будет еще хуже", - считают специалисты.

17 апреля Государственное статистическое управление КНР сообщило, что динамика развития национальной экономики из-за негативного воздействия пандемии коронавируса с января по март включительно оказалась отрицательной впервые с 1992 года: в первом квартале ВВП страны снизился на 6,8%.