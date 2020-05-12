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Биржевые индексы в Нью-Йорке растут на ожиданиях восстановления экономики

Индекс Dow Jones поднялся на +0,54%, индекс S&P 500,вырос на 0,34%

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи на открытии сессии во вторник продемонстрировали умеренный рост на ожиданиях поэтапного восстановления экономической активности, нарушенной пандемией коронавируса.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, в первые минуты после начала сессии промышленный индекс Dow Jones вырос на 130,94 пункта (+0,54%), до отметки 24 352,94. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 10,01 пункта (+0,34%) и оказался на отметке 2 940,33. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 32,53 пункта (+0,35%), до 9 234,87.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $25,55 за баррель.

Комментируя начало биржевой сессии, газета The Wall Street Journal отметила, что "умеренный рост курсов акций происходит, несмотря на сообщения о появлении новых случаев заражения коронавирусом в некоторых странах и других признаков, указывающих на то, что путь к экономическому оживлению может быть трудным".

"В значительной мере напряженность на рынке спала и теперь участники рынка готовы реагировать на привычные новости, - привела газета мнение руководителя департамента разработки стратегии компании Principal Global Investors Симы Шах. - У большинства участников рынка сложилось впечатление, что процесс восстановления экономики уже начался, о чем свидетельствует рост цен на нефть и заявления ФРС об ожидаемом оживлении во втором полугодии. Но эти настроения еще весьма неустойчивы, они сдерживают желание пойти на риск, но в любом случае ситуация сейчас лучше, чем была два месяца назад и даже две недели назад".

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