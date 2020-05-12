Матвиенко назвала масштабными и всеобъемлющими новые меры по поддержке населения

"Сейчас, когда мы только начинаем выходить из режимов ограничений, когда у людей, у бизнеса накопилось немало проблем, конечно же, нужны дополнительные действия, прямая помощь гражданам. И такие меры президентом предложены. Они масштабные, конкретные, всеобъемлющие, охватывают основные социальные группы", - заявила Матвиенко журналистам во вторник.

В частности, по ее словам, выплаты на детей до 3 лет, повышение в два раза пособия по уходу за ребенком и выплата 10 тыс. рублей с 1 июня на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно - "это существенные деньги, которые так необходимы сегодня людям".

Предложения президента "убедительно подтверждают", что решение внести в Конституцию РФ положение о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики, - "это не просто слова", подчеркнула спикер СФ. "Очень важно, что Россия, которая сегодня строится, развивается, абсолютно точно социальное государство, что так же четко и конкретно закрепляется в поправках к конституции, вынесенных на всенародное голосование. Их принятие россиянами сделает юридически незыблемым этот приоритет нашей страны и нашего общества", - сказала она.

Председатель СФ также отметила, что наряду с поэтапным снятием ограничений, необходимо будет перезапустить российскую экономику в полном объеме, не допустив закрытия предприятий, роста безработицы. "И здесь очень кстати, на мой взгляд, очень мощные предложения Владимира Владимировича по поддержке малого и среднего бизнеса - зарплатные кредиты, налоговые послабления и отсрочки, возврат налога на доход самозанятым. Это также очень реальные меры, которых ждали предприниматели", - отметила Матвиенко.

Она подчеркнула, что главное теперь - оперативное исполнение предложенных мер, "чтобы на местах не было проволочек, чтобы каждый человек знал, куда ему обратиться, на что он может рассчитывать". "Безусловно, в этих условиях в разы возрастает ответственность как федеральных, так и региональных, муниципальных органов власти. Все перечисленные президентом меры - без малейшего налета популизма, они выверенные, адресные, просчитанные. И потому, безусловно, осуществимые", - заключила Матвиенко.

Новые меры

В понедельник Путин на совещании, посвященном санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, заявил, что с 1 июня будет запущена специальная кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях, полностью списаны налоговые платежи, кроме НДС, и страховые взносы за второй квартал для компаний из пострадавших отраслей, а также возвращен самозанятым налог на доход, уплаченный за 2019 год.

Кроме того, самозанятым выдадут капитал в размере одного МРОТ, минимальный размер пособия по уходу за ребенком будет увеличен в два раза, а семьи, не имеющие право на материнский капитал, получат по 5 тыс. руб. на ребенка до 3 лет.