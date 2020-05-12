Судоверфь "Звезда" спустила на воду первый российский танкер типа "Афрамакс"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Судоверфь "Звезда" осуществила спуск на воду первого российского танкера типа "Афрамакс". Об этом сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Опустили первый танкер Aframax на газомоторном топливе на "Звезде", - сказал он.

Как следует из сообщения компании по итогам встречи, танкер нового поколения предназначен для перевозки нефти в неограниченном районе плавания и соответствует высоким стандартам экологической безопасности. Длина судна - 250 м, ширина 44 м, дедвейт 114 тыс. тонн, скорость 14,6 узла, ледовый класс ICE-1А. В портфеле "Звезды" уже 12 заказов на суда такого типа.

Танкеры "Афрамакс" станут первыми судами такого типа, построенными в России.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается в городе Большой Камень консорциумом "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка. После ввода в эксплуатацию "Звезда" станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения и будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, в том числе танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.