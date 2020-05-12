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Глава Boeing считает, что недоработки в самолетах 737 MAX были устранены

Дэвид Кэлхун признал, что при разработке самолета имели место просчеты

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Специалисты устранили недоработки в системах самолетов Boeing 737 MAX, процесс сертификации идет успешно. Уверенность в этом выразил глава авиастроительной корпорации Boeing Дэвид Кэлхун в интервью журналистам телеканала NBC, которое вышло в эфир во вторник.

"Я уверен в MAX. Работа по сертификации, работа, проведенная Федеральным авиационным управлением, была более тщательной, чем когда-либо, - заверил руководитель компании. - Мы проработали любой вариант развития событий, какой только можно учесть в программах испытаний. Они проходят очень хорошо".

Кэлхун признал, что при разработке самолета имели место просчеты. "Наши предположения относительно того, как отреагирует пилот в очень трудный, напряженный момент, были неверными. Но я считаю, что это исправлено", - сказал он.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

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