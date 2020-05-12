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Пандемия коронавируса нового типа

В Минтруде разъяснили ситуацию с зарплатами в приостановивших работу организациях

В ведомстве сообщили, что зарплата на таких предприятиях сохранится

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Заработная плата в организациях России, деятельность которых будет приостановлена, сохранится. Решение о продлении ограничительных мер принимается на уровне глав субъектов РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда России во вторник.

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Режим нерабочих дней завершается в России с 12 мая. "Далее регионы самостоятельно, с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте, могут продлить ограничительные меры, в том числе приостановить деятельность отдельных предприятий, - отметили в пресс-службе. - Указ президента РФ предусматривает сохранение заработной платы в организациях, деятельность которых будет приостанавливаться". Эти организации определят главы субъектов РФ, добавили в министерстве.

Накануне президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил, что режим нерабочих дней 12 мая заканчивается, однако борьба с эпидемией продолжается, выход из ограничительных мер не может быть одномоментным. При этом должны сохраниться как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах, подчеркнул президент.

Губернаторы регионов смогут сами принимать решения о смягчении, сохранении или ужесточении ограничений.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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