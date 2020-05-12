Объем использованных иностранных инвестиций города Санья в I квартале вырос на 42%

САНЬЯ /Китай/, 12 мая. /ТАСС/. Объем фактического использования иностранных инвестиций в экономике города-курорта Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) по итогам января-марта текущего года составил $27,89 млн, что на 41,8% больше в годовом выражении. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее данным, за первые три месяца текущего года в городе было создано 16 новых предприятий с привлечением иностранного капитала, что в пять раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В материале подчеркивается, что развитию инвестиционной среды города способствует создание в феврале этого года Управления по стимулированию инвестиций города Санья, в задачи которого входит оказание услуг предприятиям в области инвестиционной деятельности, а также всестороннее содействие развитию инвестиционной среды курорта.

По итогам 2019 года объем фактического использования иностранных инвестиций в экономике города Санья вырос на 152%, до $260 млн, число участников рынка увеличилось на 36 тыс., что на 106,2% больше по сравнению с 2018 годом. Кроме того, в городе было запущено 44 инвестиционных проекта общей суммой вложений 6 млрд юаней (около $857 млн), пять проектов были запущены в рамках продвижения строительства на острове зоны свободной торговли.

Согласно официальной статистике, иностранные капиталовложения в экономику провинции Хайнань в 2019 году превысили $1,5 млрд - на 107,8% больше, чем в 2018 году. В ближайшее время остров планирует активно привлекать инвестиции в такие сферы, как финансовые услуги, производство и аренда экологически чистого транспорта, выпуск лекарств и медицинского оборудования.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.