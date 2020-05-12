{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Российские авиакомпании в апреле сократили перевозки на 91,8%

Авиакомпания S7 стала лидером по объему перевезенных пассажиров, уточнили в Росавиации

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Рынок российских авиаперевозчиков сменил лидера: авиакомпания S7 обогнала "Аэрофлот" по количеству перевезенных пассажиров (213,9 тыс. и 147,7 тыс. соответственно). В целом же рынок авиаперевозок в апреле сократился на 91,8%, до 771,2 тыс. перевезенных пассажиров. Это следует из оперативных данных Росавиации.

"В апреле текущего года российские перевозчики обслужили 771,2 тыс. пассажиров, снижение объемов авиаперевозок составляет -91,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажирооборот снизился на -93,2% и составил 1,586 млрд пассажирокилометров, - говорится в сообщении Росавиации. - Всего за четыре месяца 2020 года перевезено 24,1 млн пассажиров, снижение на - 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".

Пассажиропоток "Аэрофлота" сократился на 95,2%, Utair - на 89,4%, до 65,7 тыс. пассажиров, "России" - на 92,2%, до 62 тыс. пассажиров, "Уральских авиалиний" - на 94%, до 41,7 тыс. пассажиров.

"В апреле 2020 года авиакомпания "Сибирь" перевезла 213,9 тыс. пассажиров. С 2020 года S7 Group объединила свои компании "Сибирь" и "Глобус". По сравнению с показателями группы S7 за аналогичный период прошлого года объем пассажиропотока S7 Airlines снизился на -78,9%", - добавили в Росавиации.

Ранее в пятерку крупнейших авиакомпаний входили: "Аэрофлот", "Сибирь", "Победа", "Уральские авиалинии", Utair. Лоукостер "Победа" приостановил полеты до 31 мая. 

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Правительство представит Путину дополнительные предложения по поддержке рынка труда
Вице-премьер Татьяна Голикова также сообщила, что средства из федерального бюджета были выделены в достаточном объеме для обеспечения мер поддержки населения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС