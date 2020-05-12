Российские авиакомпании в апреле сократили перевозки на 91,8%

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Рынок российских авиаперевозчиков сменил лидера: авиакомпания S7 обогнала "Аэрофлот" по количеству перевезенных пассажиров (213,9 тыс. и 147,7 тыс. соответственно). В целом же рынок авиаперевозок в апреле сократился на 91,8%, до 771,2 тыс. перевезенных пассажиров. Это следует из оперативных данных Росавиации.

"В апреле текущего года российские перевозчики обслужили 771,2 тыс. пассажиров, снижение объемов авиаперевозок составляет -91,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажирооборот снизился на -93,2% и составил 1,586 млрд пассажирокилометров, - говорится в сообщении Росавиации. - Всего за четыре месяца 2020 года перевезено 24,1 млн пассажиров, снижение на - 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".

Пассажиропоток "Аэрофлота" сократился на 95,2%, Utair - на 89,4%, до 65,7 тыс. пассажиров, "России" - на 92,2%, до 62 тыс. пассажиров, "Уральских авиалиний" - на 94%, до 41,7 тыс. пассажиров.

"В апреле 2020 года авиакомпания "Сибирь" перевезла 213,9 тыс. пассажиров. С 2020 года S7 Group объединила свои компании "Сибирь" и "Глобус". По сравнению с показателями группы S7 за аналогичный период прошлого года объем пассажиропотока S7 Airlines снизился на -78,9%", - добавили в Росавиации.

Ранее в пятерку крупнейших авиакомпаний входили: "Аэрофлот", "Сибирь", "Победа", "Уральские авиалинии", Utair. Лоукостер "Победа" приостановил полеты до 31 мая.