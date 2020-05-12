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В кабмине уточнили способ обращения за выплатами семьями с детьми от 3 до 16 лет

Там сообщили, что подать его можно дистанционно через портал госуслуг, в отделении Пенсионного фонда или МФЦ
Здание Правительства РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание Правительства РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Подать заявление на получение выплат по 10 тыс. рублей для семей с детьми с возрасте от 3 до 16 лет можно дистанционно через портал госуслуг или при личном обращении в отделение Пенсионного фонда или МФЦ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

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"Для получения выплаты достаточно подать заявление, - говорится в сообщении. - Сделать это можно дистанционно через портал госуслуг или обратившись лично в отделение Пенсионного фонда или МФЦ".

Ранее сообщалось, что кабмин уже утвердил правила осуществления таких выплат, их можно будет получить с 1 июня. На рассмотрение соответствующего заявления отводится не более пяти дней, на выплату - не более трех дней. За ее назначением можно обратиться до 1 октября.

"Все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет, смогут воспользоваться еще одной мерой поддержки, - напомнили в правительстве. - Для них предусмотрена выплата в 5 тыс. рублей на ребенка за апрель, май и июнь. Для ее получения достаточно подать заявление дистанционно через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или обратившись непосредственно в ПФР".

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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