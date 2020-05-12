Источник: "Аэрофлот" и ФК ЦСКА могут не продлить спонсорский контракт на 2021 год

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" и футбольный клуб ЦСКА могут не продлить спонсорский контракт на 2021 год, однако финального решения еще нет. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к "Аэрофлоту".

Ранее авиакомпания отказалась от всех маркетинговых контрактов на фоне сокращения операционных расходов из-за пандемии.

"Финального решения пока нет, но такая возможность обсуждается. Платежи за спонсорство в этом году были осуществлены еще в начале года", - отметил он.

Стоимость текущего соглашения составляет $9 млн.

"Аэрофлот" оказывает армейскому клубу услуги по чартерной перевозке игроков и сотрудников клуба. Логотип "Аэрофлота" в свою очередь демонстрируется на футболках игроков ЦСКА и на домашней арене клуба.

"Аэрофлот", который также является спонсором английского "Манчестер Юнайтед", ранее во вторник сообщил, что контракт с этим клубом полностью был оплачен еще в 2018 году. Сам контракт действует до 2022 года.

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин сообщал ТАСС, что "с учетом мирового кризиса в авиаперевозках теперь рассчитывать на спонсорство ["Аэрофлота"] невозможно". Срок контракта "Аэрофлота" и ЦСКА истекает по окончании сезона, баскетбольный клуб получал $4 млн в год.