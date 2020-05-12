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Прокуратура Москвы предупредила стройкомпании о необходимости соблюдать санэпидтребования

В ведомстве отметили, что несоблюдение дополнительных мер и ограничений по предупреждению распространения вирусной инфекции может повлечь осложнение эпидемиологической ситуации в столице

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Прокуратура Москвы в связи с началом работы строительной отрасли в городе предостерегла руководителей крупных строительных компаний от нарушений противоэпидемиологических норм в условиях коронавируса. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

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"Нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, несоблюдение дополнительных мер и ограничений по предупреждению распространения вирусной инфекции может повлечь осложнение эпидемиологической ситуации в столице, - отметила она. - В этой связи прокуратурой Москвы руководителям трех крупных столичных строительных компаний направлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства".

По ее словам, должностные лица компаний предупреждены об ответственности за непринятие мер по защите жизни и здоровья людей.

В связи с тем, что с 12 мая возобновлена работа строительных предприятий, прокуратура напомнила главам столичных строительных компаний о том, что в соответствии с законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" организации и их должностные лица обязаны выполнять требования санитарного законодательства, проводить противоэпидемические мероприятия, обеспечивать безопасность выполняемых работ и оказываемых услуг для здоровья человека.

"Кроме того, на всех работодателей возложены обязанности по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты рук и органов дыхания на рабочих местах и территории работодателя, соблюдению требований социального дистанцирования, измерению температуры тела работника и содействию им в обеспечении режима самоизоляции, незамедлительному представлению информации о контактах заболевших, а также переводу граждан на дистанционный режим работы при наличии оснований", - отметила представитель прокуратуры.

В столице на основании указа мэра города остается режим повышенной готовности. "На объекты, осуществляющие хозяйственную деятельность, возложены обязанности по принятию всех возможных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции", - напомнили в прокуратуре.

В новость были внесены изменения (18:46 время мск) — добавлены подробности по тексту.

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