В СФ оценивают три пакета поддержки экономики в условиях пандемии почти в 3 трлн рублей

"Новый антикризисный пакет поддержки экономики является уже третьим по счету. Общая сумма первых двух антикризисных пакетов правительства составила 2,1 трлн рублей, или 2% от ВВП 2019 года. Объем новой программы составит порядка 800 млрд рублей", - подчеркнул Журавлев.

"Только на прямую субсидию малому и среднему предпринимательству направлен 81 млрд рублей, около 300 млрд потребуется для списания кредитов, порядка 200 млрд - на налоговые каникулы, более 30 млрд - на вычет из страховых взносов в размере одного МРОТ. Впервые вводятся одна за другой меры прямой поддержки семей с детьми, на этот раз включая всех детей до 16 лет, наиболее нуждающейся категории граждан, эта мера может стоить государству около 200 млрд рублей", - уточнил сенатор.