Bloomberg: экспорт нефти из Нигерии упал в мае до двухлетнего минимума

ПРЕТОРИЯ, 12 мая. /ТАСС/. Экспорт нигерийской нефти упал в мае до самого низкого уровня за последние два года и составляет 1,699 млн баррелей в сутки. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg .

До вступления в силу соглашения ОПЕК+ Нигерия планировала осуществлять суточные поставки нефти на мировые рынки в размере 2 млн баррелей, отмечает агентство.

Планы по нефтяному экспорту на июнь еще не опубликованы Нигерийской национальной нефтяной компанией (NNPC). Однако, по словам трейдеров, все указывает на то, что и в июне размеры поставок нигерийской нефти на внешние рынки будут ниже, чем обычно. Согласно их подсчетам, июньские партии составят 1,77 млн баррелей в сутки.

По оценкам нигерийского правительства, нынешнее падение мировых цен на нефть и сокращение спроса на нефтепродукты приведут в текущем году к потере государственным бюджетом доходов от их продажи в размере $26,5 млрд. При этом себестоимость нигерийской нефти самая высокая во всей Африке, что при устойчиво низких ценах на нефть ведет к потере рядом месторождений своей рентабельности.

Входящая в ОПЕК Нигерия является крупнейшим производителем нефти в Африке южнее Сахары и 13-м в мире. По словам исполнительного директора NNPC Меле Киари, Нигерия довела в апреле суточные объемы добычи нефти до 2,44 млн баррелей. С тех пор они значительно упали. Основные нефтяные месторождения расположены на юге страны в дельте реки Нигер и на морском шельфе.