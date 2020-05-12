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Пандемия коронавируса нового типа
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Индия выделит около $265 млрд на преодоление последствий пандемии

Премьер страны Нарендра Моди не раскрыл детали, связанные с выделением этих средств

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая. /ТАСС/. Власти Индии выделят финансовую помощь в размере 20 трлн рупий (порядка $265 млрд) на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Нарендра Моди в телеобращении к нации.

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"Данный экономический пакет предназначен для рабочего, для фермера, который трудится день и ночь <...>. Этот экономический пакет - для среднего класса нашей страны, который честно платит налоги и способствует развитию страны", - заявил глава правительства.

Он не раскрыл детали, связанные с выделением этих средств.

"Всего один вирус посеял хаос во всем мире, мы никогда не видели и не слышали о подобном кризисе. Мы должны спасти себя от этого вируса, а также двигаться вперед", - указал премьер-министр Индии.

Новая фаза локдауна

Моди также отметил, что четвертая фаза локдауна (политики строгой изоляции) начнется после 17 мая и будет отличаться от трех предыдущих, но не сообщил, какие изменения будут введены.

"Ученые, эксперты говорят нам, что коронавирус будет с нами надолго. Четвертая фаза локдауна будет совершенно другой, с новыми правилами. О них будет сообщено до 18 мая", - сказал Моди.

Ранее премьер призвал власти всех штатов и союзных территорий обеспечить соблюдение режима строгой изоляции с 25 марта до 14 апреля. Затем глава правительства продлил этот режим до 3 мая, а в прошлую пятницу - до 17 мая включительно.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии достигло к утру вторника 70 756. Как сообщает на своем сайте индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи, количество умерших из-за инфекции составило 2 293.

Теги
ИндияМоди, НарендраПандемия коронавируса нового типа
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