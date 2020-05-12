Гендиректор "Фосагро" опроверг отъезд за рубеж на самоизоляцию

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев в беседе с ТАСС опроверг информацию о том, что он и его семья находятся на самоизоляции в Швейцарии.

"Мы все находимся в России - и я, и отец (Андрей Гурьев, владелец "Фосагро" - прим. ТАСС), члены наших семей - жены, дети. С марта месяца мы никуда не выезжали", - сказал он, комментируя сообщения в ряде СМИ и Telegram-каналов. При этом он подчеркнул, что перед публикацией эти медиа не обращались в компанию с запросом.

Гурьев отметил, что является сопредседателем координационного штаба Российского союза промышленников и предпринимателей по борьбе с коронавирусом, возглавляет аналогичные штабы в компании "Фосагро" и в Ассоциации производителей удобрений. "Я постоянно участвую во встречах с членами правительства", - отметил он.

Он добавил, что в удаленном режиме участвует и в работе компании. Говоря о мерах, предпринимаемых "Фосагро" для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, Гурьев отметил, что 3,5 тыс. сотрудников московского офиса работают удаленно, а на предприятиях введены строгие санэпидемнормы. "Мы считаем, что при правильном соблюдении карантинных норм, норм самоизоляции мы сможем удержать эту ситуацию в наших городах", - отметил он.

По его словам, компания также помогает медицинским учреждениям в городах присутствия - Череповца, Кировска, Апатитов, Балакова и Волхова, закупая необходимое оборудование, тесты и медикаменты.

В "Фосагро" сообщили, что направили на меры по борьбе с распространением коронавируса в компании и регионах присутствия 1,5 млрд рублей.