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Пандемия коронавируса нового типа
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ФАС фиксирует незначительное число жалоб на рост цен и дефицит медицинских перчаток

При этом там напомнили, что цена на перчатки не регулируется государством

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России фиксирует незначительное число жалоб от граждан, связанных с дефицитом и ростом цен на медицинские перчатки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Федеральная антимонопольная служба фиксирует незначительное число обращений граждан, связанных с дефицитом и ростом цен на перчатки", - сказал официальный представитель ведомства.

Как напомнили в ФАС, цена на перчатки не регулируется государством. То есть, хозяйствующие субъекты вправе самостоятельно устанавливать цены на реализуемую продукцию в зависимости от спроса и предложения. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства со стороны хозяйствующих субъектов, ФАС России и ее территориальные органы будут применять к ним меры антимонопольного реагирования.

С 12 мая всеобщий масочный режим начинает действовать со вторника в Москве и Подмосковье для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Соответствующие указ и постановление подписали мэр столицы Сергей Собянин и губернатор области Андрей Воробьев. Как сообщил ранее на своем сайте Собянин, с 12 мая ношение маски и перчаток становится обязательным для поездок в общественном транспорте, включая такси, а также при посещении магазинов. Также маску необходимо иметь и на рабочем месте.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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