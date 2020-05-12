Расходы россиян на услуги вернулись к уровням 2007 года

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Объем расходов россиян на услуги в апреле упал на 57,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, что в номинальном выражении сопоставимо со значениями 2007 года. Об этом говорится еженедельном отчете лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных "Сберданные".

Относительно апреля 2019 года расходы потребителей на товары и услуги уменьшились на 26,2%. Розничный товарооборот упал на 13,7% и вернулся к уровню 2016 года, а потребление услуг сократилось на 57,7%. В номинальном выражении это близко к значениям 2007 года, говорится в материале.

Эксперты отметили, что с 4 по 10 мая расходы потребителей на товары и услуги сократились на 5,2% по сравнению с предшествующей неделей, когда в связи с подготовкой россиян к выезду на дачу в период праздников с 1 по 5 мая был зафиксировали всплеск потребительской активности.

Несмотря на то, что "в последние три недели траты стабилизировались на уровнях выше минимумов апреля, об устойчивом восстановлении говорить преждевременно. Об этом, в частности, свидетельствует результат недели с 4 по 10 мая. Дальнейшая динамика спроса в значительной степени зависит от ожиданий населения относительно будущих доходов", - добавили эксперты.

Существенный прирост трат россиян относительно уровней 2019 года сохраняется на протяжении трех недель относительно интернет-покупок одежды, обуви, парфюмерии и других товаров, которые в основном ранее приобретались в обычных магазинах.