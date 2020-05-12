Минэнерго США ожидает, что РФ столкнется с наибольшим снижением добычи среди стран ОПЕК+

Минэнерго США ожидает, что РФ в 2020 г. столкнется с наибольшим снижением добычи нефти среди стран ОПЕК+ - более 0,8 млн баррелей в сутки - отчет.

Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent в 2020 году на 3%, до $34,13 за баррель.

Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в США в 2020 г. на 0,5% - до 11,7 млн баррелей в сутки - отчет.

Сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ будет недостаточно для предотвращения серьезного роста запасов в мае и июне 2020 г. - Минэнерго США.

Высокий уровень запасов нефти в мире не позволит ценам вернуться к $60 за баррель в 2021 году - Минэнерго США.

Глобальный спрос на нефть в 2020 г. составит 92,6 млн баррелей в сутки, в 2021 г. - вырастет до 99,6 млн баррелей - отчет EIA.