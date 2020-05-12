{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минэнерго США ожидает, что РФ столкнется с наибольшим снижением добычи среди стран ОПЕК+

Минэнерго США ожидает, что РФ в 2020 г. столкнется с наибольшим снижением добычи нефти среди стран ОПЕК+ - более 0,8 млн баррелей в сутки - отчет.

Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent в 2020 году на 3%, до $34,13 за баррель.

Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в США в 2020 г. на 0,5% - до 11,7 млн баррелей в сутки - отчет.

Сокращения добычи нефти странами ОПЕК+ будет недостаточно для предотвращения серьезного роста запасов в мае и июне 2020 г. - Минэнерго США.

Высокий уровень запасов нефти в мире не позволит ценам вернуться к $60 за баррель в 2021 году - Минэнерго США.

Глобальный спрос на нефть в 2020 г. составит 92,6 млн баррелей в сутки, в 2021 г. - вырастет до 99,6 млн баррелей - отчет EIA.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,02-0,08%
Курс доллара снизился до 73,18 рубля, курс евро - до 79,513 рубля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС