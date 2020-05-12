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ФАС пока не получала обращений по изменению тарифов на прокачку нефти с учетом падения цен

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил привести тарифы в соответствие с текущими ценами на сырье, так как расходы на транспортировку достигают 32% от стоимости нефти

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пока не получала каких-либо поручений или обращений относительно возможности учета снижения цен на нефть в тарифах на транспортировку сырья, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время каких-либо поручений или обращений по этому вопросу в ФАС России не поступало", - отметили в ведомстве.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 12 мая попросил привести тарифы на прокачку нефти в соответствие с текущими ценами на сырье, так как расходы на транспортировку достигают 32% от стоимости нефти. По словам Сечина, сейчас стоимость нефти сопоставима с ценами 2008 года, в то время как тариф на транспортировку сырья в настоящее время выше в 2,5 раза. Глава государства пообещал обсудить этот вопрос.

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