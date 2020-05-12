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Пандемия коронавируса нового типа

Дума проследит за реализацией решений Путина, направленных на поддержку граждан

При этом там подчеркнули, что правительство имеет возможность безотлагательно решать многие вопросы через принятие нормативных актов

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума возьмет на контроль реализацию решений, которые принял президент РФ Владимир Путин для поддержки граждан и предприятий в период пандемии коронавируса, заявил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телепрограммы "60 минут" канала "Россия-1".

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"Решения президента будут реализованы. Есть парламентский контроль - мы ежедневно мониторим реализацию поручений президента. В рамках задач, которые президент поставил, готовятся законы, подзаконные акты, и, конечно, мы не допустим, чтобы были сбои. А там, где они есть, необходимо поправлять и искать причину, почему это получилось", - заявил Володин, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, президент уже принял все необходимые решения, которые направлены на поддержку граждан. "Мы считаем, что этого достаточно, а дальше уже должны работать правительство, губернаторы, мэры, Дума - мы с себя не снимаем этой ответственности", - заявил Володин.

Он напомнил, что правительство имеет возможность безотлагательно решать многие вопросы через принятие нормативных актов. "Поэтому нет опасений говорить о том, что решения будут не исполнены. Что же касается самих ресурсов - есть Фонд национального благосостояния, это тот источник, который сегодня используется для решения многих вопросов", - отметил Володин.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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