Дума проследит за реализацией решений Путина, направленных на поддержку граждан

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Госдума возьмет на контроль реализацию решений, которые принял президент РФ Владимир Путин для поддержки граждан и предприятий в период пандемии коронавируса, заявил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телепрограммы "60 минут" канала "Россия-1".

"Решения президента будут реализованы. Есть парламентский контроль - мы ежедневно мониторим реализацию поручений президента. В рамках задач, которые президент поставил, готовятся законы, подзаконные акты, и, конечно, мы не допустим, чтобы были сбои. А там, где они есть, необходимо поправлять и искать причину, почему это получилось", - заявил Володин, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, президент уже принял все необходимые решения, которые направлены на поддержку граждан. "Мы считаем, что этого достаточно, а дальше уже должны работать правительство, губернаторы, мэры, Дума - мы с себя не снимаем этой ответственности", - заявил Володин.

Он напомнил, что правительство имеет возможность безотлагательно решать многие вопросы через принятие нормативных актов. "Поэтому нет опасений говорить о том, что решения будут не исполнены. Что же касается самих ресурсов - есть Фонд национального благосостояния, это тот источник, который сегодня используется для решения многих вопросов", - отметил Володин.