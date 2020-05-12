Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

"Мы приняли трудное решение не продолжать работу с TON", - написал он.

Дуров отметил, что последние 2,5 года часть лучших инженеров работали над следующим поколением блокчейн-платформы TON и криптовалютой, которую планировалось назвать Gram. "TON был разработан, чтобы делиться принципами децентрализации, впервые примененными Bitcoin и Ethereum, но значительно превосходящий [эти технологии] по скорости и масштабируемости. Мы очень гордились результатом - технология, которую мы создали, позволила открыть, бесплатно, децентрализованный обмен ценностями и идеями. При интеграции с Telegram TON имел потенциал революционизировать, как люди хранят и переводят средства и информацию. К сожалению, американский суд остановил TON", - написал он.

Кроме этого в своем обращении Дуров заявил, что любой проект, основанный на разработках TON или использующий это название, не будет иметь отношения к Telegram. "Я написал это сообщение, чтобы официально объявить, что активное участие Telegram в TON закончилось. Вы можете видеть - или, возможно, уже видели - сайты, использующие мое имя или Telegram, бренд или аббревиатуру "TON" для продвижения своих проектов. Не доверяйте им свои деньги или данные. Ни один из нынешних или бывших членов нашей команды не связан ни с одним из этих проектов", - заявил Дуров, уточнив, что не будет поддерживать проекты, основанные на технологиях TON.

Ранее сообщество разработчиков блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) объявило о запуске собственного блокчейн-проекта Free TON.

Очередная отсрочка

В конце 2017 года Павел Дуров объявил о планах заняться монетизацией Telegram. В январе 2018 года стало известно, что компания планирует провести ICO. По итогам двух закрытых предварительных раундов размещения токенов блокчейн-платформы TON мессенджер привлек около $1,7 млрд.

Предполагалось, что платформа будет запущена до конца октября 2019 года. Однако в том же месяце Дуров попросил инвесторов отсрочить запуск проекта до 30 апреля 2020 года. В апреле он, по сведениям СМИ (которые ссылались на его письма инвесторам TON), сообщил о новом переносе, на этот раз на неопределенный срок.

Причиной стали разбирательства с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, которая считает, что Telegram, не имея необходимого разрешения властей, продал на американском рынке токены на $424,5 млн. Суд запретил компании на неопределенный срок продавать токены, а в марте запретил передавать покупателям криптовалюту TON, получившую название Gram. Компания подала апелляцию на второй запрет, но прошение пока не рассмотрено.

Предложение инвесторам

Павел Дуров 29 апреля предложил инвесторам TON вернуть 72% вложенных средств, если проект не будет запущен в срок. В качестве альтернативы он предложил получить 110% от первоначальных инвестиций к 30 апреля 2021 года, писало ранее издание РБК. Если же власти США не разрешат выпуск криптовалюты Gram через год, Telegram погасит долг перед инвесторами за счет выручки от продажи собственных активов.

В следующем письме, отправленном после истечения крайнего срока запуска TON, Дуров предложил инвесторам оформить переданные средства как кредит под 52,77% годовых, чтобы получить 110% от изначальных вложений. При этом компания оставила бы за собой право погасить заем в любой момент, что, по данным РБК, позволило бы инвесторам вернуть 72% вложений плюс начисленные к этому моменту проценты по кредиту.