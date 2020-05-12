Минфин США снял ограничения со шведской компании, введенные за сотрудничество с PDVSA

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выпустило новые ограничительные лицензии по Венесуэле, убрав из них упоминание шведской компании Nynas AB. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении ведомства. Ограничения ранее были введены за сотрудничество с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.

"Управление отзывает и архивирует генеральную лицензию 13Е "Разрешение отдельных операций, включающих Nynas AB", и выпускает две генеральные лицензии 3Н "Разрешение операций, связанных с обеспечением финансирования и других сделок по отдельным облигациям" и 9G "Разрешение операций, связанных со сделками по отдельным ценным бумагам". В каждой лицензии убирается упоминание Nynas AB, - отмечается в тексте. - Nynas AB провела реструктуризацию, в результате которой больше не находится под санкциями по Венесуэле. Реструктуризация привела к потере управления со стороны находящихся под санкциями лиц и снизила долю участия находящихся под санкциями лиц ниже 50%".

Гражданам США теперь не нужно запрашивать разрешение Минфина на проведение операций с этой шведской компанией.

Санкции, введенные вашингтонской администрацией в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, запрещают американским компаниям вести бизнес с какими-либо органами власти или предприятиями, контролируемыми правительством президента Николаса Мадуро. Соединенные Штаты ввели санкции против PDVSA 28 января 2019 года.

Компания Nynas AB основана в 1928 году. После введения санкций США европейские партнеры PDVSA, в том числе Nynas AB, приостановили у нее закупки нефти. До реструктуризации шведской компанией в равных долях владели PDVSA и финская корпорация Neste. PDVSA сократила свою долю акций до 15%.